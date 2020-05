ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രയ്ക്കായി ബസ് ഒരുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി യുപിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരും എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ആയിരം ബസുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തയാറാണെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് പ്രിയങ്ക നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ പ്രിയങ്ക നല്‍കിയ ആയിരം ബസുകളുടെ പട്ടികയില്‍ പല റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പരുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളുടേതും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടേതും ചരക്കുവാഹനങ്ങളുടേതുമാണെന്ന് യുപി സര്‍ക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രിയങ്ക തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാണ് യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ബസുകളെക്കുറിച്ചും ഡ്രൈവര്‍മാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



ഇന്നലെയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി 1,000 ബസുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ അഭ്യര്‍ഥന യുപി സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചത്. ഔറൈയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ 24 തൊഴിലാളികള്‍ മരിക്കുകയും 36 പേര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് മേയ് 16ന് പ്രിയങ്ക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് അഭ്യര്‍ഥന മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് ബസുകളുടെ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രിയങ്കയ്ക്കു കത്തു നല്‍കി. ലക്‌നൗവില്‍ ഇന്നു രാവിലെ ബസുകള്‍ കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാത്രി വൈകിയുള്ള കത്തിന് പുലര്‍ച്ചെ 2.10-നു തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് മറുപടി നല്‍കി. ബസുകള്‍ ലക്‌നൗവില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും സമയം പാഴാക്കലാണെന്നും പ്രിയങ്ക കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ബസുകള്‍ റജിസ്‌ട്രേഷനു മാത്രമായി ലക്‌നൗവില്‍ എത്തിക്കുക പ്രയോഗികമല്ല. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാന്‍ യോഗി സര്‍ക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആദ്യ നിര്‍ദേശം ഒഴിവാക്കിയ സര്‍ക്കാര്‍ 500 ബസുകള്‍ വീതം നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് അതിര്‍ത്തികളിലേക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു കത്തു നല്‍കി.

രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കാന്‍ സമയം വേണമെന്നും വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ മാത്രമേ ബസുകള്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുകളുള്ളൂവെന്നും പ്രിയങ്കയുടെ ഓഫിസ് മറുപടി നല്‍കി. മനുഷ്യത്വം മുന്‍നിര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപി സര്‍ക്കാരും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ യോജിപ്പിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പട്ടികയില്‍ പറയുന്ന റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പരുകള്‍ ബസുകളുടേതല്ല, ഓട്ടോയുടെയും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റുമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ പല ബസുകളും ഓട്ടോയും ചരക്കുവാഹനങ്ങളുമായി മാറിയെന്നും ഇതു ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും മന്ത്രി സിദ്ധാര്‍ഥ് നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നു പ്രിയങ്ക മറുപടി പറയണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും യുപി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് ലല്ലു പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയ പട്ടികയിലെ നമ്പരുകള്‍ മാറ്റി വ്യാജനമ്പരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

