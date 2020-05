കോവിഡ്: ബ്രസീലിനു യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലെന്ന് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ. ‘ഞങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ആളുകള്‍ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ രോഗികളാകാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൽകി ഞങ്ങൾ ബ്രസീലിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്’. ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: Don't Want Them To Infect Our People: Donald Trump Mulls Brazil Travel Ban