തിരുവനന്തപുരം ∙ റഷ്യയിലെ മോസ്കോയിൽ നിന്ന് 106 ഇന്ത്യക്കാരുമായി റോയൽ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനം ഇന്നു രാത്രി 8.30ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. നാളെ രാവിലെ 10.30ന് 110 റഷ്യക്കാരുമായി തിരിച്ചുപോകും. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള റഷ്യക്കാരെയും ഈ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും.

English Summary: Flight from Russia expected to be land in Trivandrum at night