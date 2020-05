20 ദിവസം, ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ഇതിനകം നാട്ടിലെത്തിച്ചത് 23.5 ലക്ഷം പേരെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്‌ഡൗണിൽ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി മേയ് ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ 20 ദിവസത്തിനിടെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് 23.5 ലക്ഷത്തോളം പേരെ. 1773 ശ്രമിക് ട്രെയിൻ സർവീസുകളാണ് മേയ് 20 ന് രാവിലെ പത്തു മണിവരെയുളള കണക്കുകൾ പ്രകാരം റെയിൽവേ ഓപ്പറേറ്റു ചെയ്തത്. അതിഥിതൊഴിലാളികൾ, തീർഥാടകർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ ലോക്ഡൗണിൽ രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാണ് റെയിൽവേ പ്രത്യേക ശ്രമിക് ട്രെയിൻ സർവീസുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ആന്ധ്ര, ബിഹാർ, ചണ്ഡിഗഡ്, ഡൽഹി, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ജമ്മു കശ്മീർ, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, കേരളം, മധ്യ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പുതുച്ചേരി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ് നാട്, തെലങ്കാന, ഉത്തർ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ സർവീസുകൾ. മേയ് 19 നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തിയത്. 205 സർവീസുകൾ. ഇതിൽ 2.5 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് സഞ്ചരിച്ചത്.

കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണ് യാത്രക്കാരെ ഈ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളിൽ സഞ്ചാരത്തിന് അനുവദിച്ചതെന്ന് റെയിൽവേ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക് ട്രെയിനുകളിൽ തന്നെ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി.

English Summary: Railways transports more than 23.5 lacs passengers to their home states through “Shramik Special” trains in 20 days