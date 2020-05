കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി; ഒന്നാം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ: കേസ്

തൃശൂര്‍∙ കുന്നംകുളത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ഒന്നാംക്ലാസ് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ നടത്തിയതിന് സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്കെതിരെ കേസ്. ബഥനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്. രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെയും കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 24 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.

ചിലർ പരാതി ഉന്നയിച്ചതോടെ പൊലീസ് എത്തുകയായിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ ലംഘനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ 30 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തത്. സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രം എത്തിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്.



English summary: English medium school conducts entrance exam for first standard in Thrissur