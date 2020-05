തൊഴിൽ നഷ്ടമായതിൽ മനംനൊന്ത യുവാവ് മക്കളെ കൊന്ന് ജീവനൊടുക്കി

ചെന്നൈ∙ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ മനംനൊന്ത് സ്വന്തം കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. ശ്രീപെരുംപുത്തൂർ വടമംഗലം സ്വദേശി അറുമുഖം (37) ആണ് മക്കളായ രാജേശ്വരി (12), ശാലിനി (10), സേതുരാമൻ (8) എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചത്.



കൂലിത്തൊഴിലാളിയാണ് അറുമുഖം. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രണ്ടുമാസമായി ജോലിക്കു പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതെ ചൊല്ലി ഭാര്യ ഗോമതിയമ്മാളുമായി സ്ഥിരം വഴക്കുണ്ടായിരുന്നതായി അയൽക്കാർ മൊഴി നൽകിയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വരുമാനം നിലച്ചു പട്ടിണിയിലായതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാണ് ഇയാൾ മക്കളെ കൊന്നു ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഭാര്യ വീട്ടുജോലിക്കു പോയ സമയത്താണ് ഇയാൾ കൊലനടത്തിയത്. മൂത്ത മകൾ രാജേശ്വരിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശാലിനി, സേതുരാമൻ എന്നിവരെ കൈയ്യും കാലും കെട്ടി കണിറ്റിലെറിഞ്ഞാണു കൊന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജോലി കഴിഞ്ഞു തിരികെയെത്തിയ ഗോമതിയമ്മാൾ രാജേശ്വരിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

ഇവരുടെ നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ശാലിനിയുടെയും, സേതുരാമന്റെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് വീടിനു സമീപത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ അറുമുഖത്തിന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Man ends life after killing his three children