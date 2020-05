യുപിയില്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകാന്‍ ബസ് കാത്തുനിന്ന 6 വയസുകാരി ട്രക്കിടിച്ചു മരിച്ചു

മെയിൻ‌പുരി∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയിൻ‌പുരി ജില്ലയിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സർക്കാർ ബസിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നതിനിടെ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് ആറു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ഉത്തർ പ്രദേശിലെ സീതാപുർ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ബസിനായി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കാത്തുനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. പ്രിയങ്കയാണ് മരിച്ചത്.



പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഹരിയാനയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഇവർ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് ട്രക്കിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. എന്നാൽ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പൊലീസുകാർ ഇവരെ തടഞ്ഞു. കുടുംബത്തോട് ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടനെ സർക്കാർ ബസ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസുകാർ വാഗ്ദാനം നൽകി. റോഡരികിൽ കാത്തുനിൽക്കാനും പറഞ്ഞു. ഇവർ ഇറങ്ങി റോഡിരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കല്ലുകളുമായി വന്ന ട്രക്ക് പ്രിയങ്കയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Waiting For UP Government Bus, 6-Year-Old Dies After Speeding Truck Runs Her Over