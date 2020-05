നീതിരഹിതമായ ‘കാർട്ടോഗ്രാഫിക്’ വാദം: ഇന്ത്യ–നേപ്പാൾ തർക്കത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തിന്റെ സുപ്രധാനഭാഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന നേപ്പാൾ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഭൂപടത്തിനു മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. ഏകപക്ഷീയമായ ഈ നടപടി ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളെയും തെളിവുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം നീതിരഹിതമായ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് (ഭൂപടം സംബന്ധമായ; കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്നാൽ ഭൂപടങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന വിദ്യ) വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെയും പ്രദേശിക സമഗ്രതയെയും മാനിക്കണമെന്നും നേപ്പാളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉഭയകക്ഷി ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കമെന്നും അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ലിംപിയാധുര, ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ ഭൂപടം നേപ്പാൾ മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കാലാപാനി, ലിംപിയാധുര, ലിപുലേഖ് പ്രദേശം എന്തു വില കൊടുത്തും നേപ്പാൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ഒലി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു ശേഷം പാർലമെന്റിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

തർക്കത്തിന്റെ തുടക്കം

ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും 1800 കിലോമീറ്റർ (1118 മൈൽ) അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. 2019 നവംബറിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും പുതുതായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ പുതിയ ഭൂപടം പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാണ് നേപ്പാളുമായുള്ള അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത്. കാലാപാനിയെയും ലിപുലേഖിനെയും ഇന്ത്യൻ ഭാഗമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ നേപ്പാള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി നിർവചിക്കാൻ ബ്രിട്ടിഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികളുമായുള്ള 1816ലെ സുഗൗളി ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേപ്പാൾ ലിപുലേഖ് പാസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. 1962ലെ ഇന്ത്യ–ചൈന യുദ്ധം മുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ അവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലിംപിയാധുര, കാലാപാനി എന്നീ മേഖലകൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് നേപ്പാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ തർക്കം

മേയ് എട്ടിന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖ് പാസിനെ ചൈനയിലെ കൈലാഷ് മൻസരോവറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ നേപ്പാൾ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയും പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിതോരാഗഡ് ജില്ലയിലൂടെ കന്നു പോകുന്ന റോഡ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കെ.പി. ഒലിയുടെ പ്രസംഗം



നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി.ഒലി പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ കാലാപാനി, ലിംപിയാധുര, ലിപുലേഖ് പ്രദേശം എന്തു വില കൊടുത്തും നേപ്പാൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നു പറഞ്ഞ ഒലി, നേപ്പാളിൽ കേവിഡ് കേസുകൾ വ്യാപിച്ചതിന് ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ വൈറസ് ചൈനീസ്, ഇറ്റാലിയൻ വൈറസുകളേക്കാൾ മാരകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധ മാർഗങ്ങള്‍ വഴി രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കുന്നവരിലൂടെ വൈറസ് പടരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

