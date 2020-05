കൊറോണയെക്കാൾ മോശം; ബംഗാളിൽ വാർ റൂം തുറന്നു; 5 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു

കൊൽക്കത്ത∙ ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ വാർ റൂം തുറന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുതി ലൈനുകളും റോഡുകളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ മഹാദുരന്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, ഉംപുന്റെ ആഘാതം കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ മോശമാണെന്നും പറഞ്ഞു.



‘ഞാൻ വാർ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നബന്നയിലെ എന്റെ ഓഫിസ് കുലുങ്ങുകയാണ്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുകയാണ്. പല പ്രദേശങ്ങളും തകർന്നു. ആശയവിനിമയ സംവിധാനം നിലച്ചു. 5 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത ഇത്രയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി’– അവർ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും ബംഗാളിലെ നോർത്ത്, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിൽ വീടുകൾ നശിക്കുകയും, മരങ്ങൾ, വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ തുടങ്ങിയവ പിഴുതെറിയപ്പെടുകയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. മണിക്കൂറിൽ 125 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റ് കൊൽക്കത്തയില്‍ കാറുകള്‍ക്കും നാശമുണ്ടാക്കി. കൊൽക്കത്ത, നോർത്ത്, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. കാറ്റിൽ ടവറുകൾ തകർന്നതിനാൽ മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും നിലച്ചു. അടച്ചിട്ടിരുന്ന കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലായി.

English Summary: 'My Office Is Shaking': Mamata Banerjee From Cyclone Amphan War Room