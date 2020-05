നാശം വിതച്ച് ഉംപുൻ; ബംഗാളിൽ 72 മരണം; ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ തകർന്നു

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് 72 പേർ മരിച്ചു. ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ നശിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 185 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയടിച്ചു. ഇതിന് മുൻപ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതി മനസിലാക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യം മുഴുവൻ ബംഗാളിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.കോവിഡ് മഹാമാരിയെക്കാൾ മോശമാണ് ഉംപിന്റെ ആഘാതമെന്നും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായും മമത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ബംഗാളിനെയും ഒഡീഷയെയും തകർത്തെറിഞ്ഞ ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയുടെ വടക്ക് - വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നീങ്ങി ബംഗ്ലദേശിൽ വീശാൻ തുടങ്ങിയ ഉംപുൻ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി. നാളെ വൈകിട്ടോടെ ഉംപുന്റെ സ്വാധീനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകും.

വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകരാറിലായി. കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം വെള്ളത്തിലായി. റൺവേയും വിമാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഷെഡ്‌ഡും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലുമായി ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ബംഗ്ലദേശിൽ 24 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഉംപുൻ കരതൊട്ടത്.

ഉംപുൻ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നു സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉംപുൻ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇന്നും പരക്കെ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 24 വരെ മഴ തുടരും. മിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കേരളത്തിന്റെയും ലക്ഷദ്വീപിന്റെയും തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

