റിയാദ്∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി നഴ്സ് റിയാദിൽ മരിച്ചു. കൊല്ലം ചീരങ്കാവ് എഴുകോൺ സ്വദേശി ലാലി തോമസ് പണിക്കർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് ഇവർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു. ബത്ഹയ്ക്ക് സമീപം ഗുബേരയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മരിച്ചത്.

