രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓർമകൾക്ക് 29 വർഷം; മനസ്സിലിന്നും നിറവായി ആ മുല്ലപ്പൂമാല

മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ അഗ്നിപുഷ്പമായി മറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് 29 വർഷം. ആ കണ്ണീർദിനത്തിന് 11 ദിവസം മുൻപ് 1991 മേയ് 10 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നു വൈക്കം കാട്ടിക്കുന്നിലേയ്ക്ക് സദ്ഭാവന പദയാത്ര നടത്തി. ആ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസറായിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. എം.കെ.ശശീന്ദ്രൻ:

29 വർഷം മുൻപ് ഒരു വേനൽകാല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നേതാവ് തുറന്ന ജീപ്പിൽ എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽനിന്നു വൈക്കം കാട്ടിക്കുന്നിൽ സദ്ഭാവന പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി വൈറ്റിലയിലൂടെ കടന്നു പോയി. ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യനെ പോലെ മുഖകാന്തിയുള്ള ആ നേതാവ് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തോളം ചുമലിലേന്തിയ രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു.

ആ മഹാപുരുഷനെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ കുടുംബത്തിലെ നാലു കുട്ടികളെയും കുട്ടി ഞാൻ വൈറ്റില ജനതാ റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തു കാത്തു നിന്നു. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഏഴു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായം. ജനതാ റോഡിലൂടെ രാജീവ് കടന്നെത്തി. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്കുകാണാൻ റോഡിനിരുവശവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം, വലിയ ആരവം. എന്റെ ചെറിയ മോളെ ചുമലിലേറ്റി ഞാൻ നിന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വാഹനം ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുകൂടി കടന്നു പോയി. ആ വാഹനത്തിൽനിന്ന് പാതയോരത്തെ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു പൂമാല എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ആ മുല്ലപ്പൂമാല ആകസ്മികമായി വന്നു വീണത് ഞാൻ തോളിലേറ്റിയ ഇളയ പുത്രിയുടെ കഴുത്തിലും. അതിരുകളില്ലാത്ത സന്തോഷനിമിഷം. ഏവർക്കും ഏറെ ആഹ്ളാദം. രാജീവിനെക്കണ്ട് വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം അങ്ങനെ ആഹ്ളാദയാത്രയായി.

രാജീവ് ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് 29 വർഷം മുൻപു പൂമാല സ്വീകരിച്ച അന്നത്തെ രണ്ടു വയസ്സുകാരി എം.എസ്.അശ്വിനി ഇന്ന്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റില ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ മാനേജർ.

മുല്ലപ്പൂമാല കിട്ടിയതിന്റെ ആവേശം കുട്ടികൾ ആ ദിവസവും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ആഘോഷിച്ചു. വാഹനയാത്രയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വാഹനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ തൃപ്പുണിത്തുറ എംഎൽഎ കെ.ബാബുവിനൊടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ പൊന്നുരുന്നിക്കാരൻ പാലയ്ക്കാപ്പിള്ളി മോട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മോട്ടിയെ അന്നു വൈകിട്ടു കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു; രാജീവ് ഗാന്ധി എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത പൂമാല കിട്ടേണ്ട ആൾക്കു തന്നെ കിട്ടി എന്ന് കെ. ബാബുവിന്റെ കമന്റ് ആ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇളയമകൾ അശ്വിനി ഇതെല്ലാം ഓർമിച്ചെടുത്തു. വൈറ്റില ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഓഫിസറാണ് ഇന്ന് അശ്വിനി, മറ്റു മൂന്നു പേരും ദൂരെയാണ്. എവിടെയിരുന്നാലും രാജീവിനെ ഓർമിക്കുമ്പോൾ ബാല്യകാലസ്മരണകളിൽ അന്നത്തെ പൂമാലയുടെ നിമിഷം കൂടി അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറയുന്നു.

ചരിത്രപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന വലിയ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് വൈറ്റില പൊന്നുരുന്നി സെന്റ് റീത്താസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്‌മാസ്റ്ററായിരുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് ഇല്ലിപറമ്പനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈറ്റിലയിലൂടെ കടന്ന പോയപ്പോൾ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം. ആ മഹത്തായ മാതൃക പിൻതുടർന്നുവന്നതിനാൽ ജാതി, മത, രാഷ്ട്രീയ, വംശ പരിഗണനകളില്ലാതെ ചരിത്രവ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരവസരവും പിന്നീട് വിട്ടു കളയാറില്ല.

* കേരളത്തിലെ സദ്ഭാവനയാത്ര കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുപോയി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗത്തിലാണ് മേയ് 21ന് രാജീവ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത്.

