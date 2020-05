സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും മദ്യം വീട്ടില്‍ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി; ഈ നഗരത്തില്‍ മാത്രം

റാഞ്ചി ∙ ഭക്ഷ്യവിതരണ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് കമ്പനികളായ സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ റാഞ്ചിയില്‍ മാത്രമാണ് ഇവര്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുക. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിവരികയാണെന്ന് സ്വിഗ്ഗി അറിയിച്ചു. സ്വിഗ്ഗി ‘വൈന്‍ ഫോപ്പ്’ എന്ന വിഭാഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഓര്‍ഡറുകള്‍ക്കനുസരിച്ചാവും മദ്യം എത്തിക്കുക. മദ്യശാലകളില്‍ തിരക്കു വര്‍ധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇതുവഴി കഴിയുമെന്ന് സ്വിഗ്ഗി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഏഴു നഗരങ്ങളിലേക്കു സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും. ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രായം, മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചാവും മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കുക. സെല്‍ഫി ചിത്രവും സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ ചിത്രവും ഓര്‍ഡറിനൊപ്പം നല്‍കണം. ഒടിപി സമ്പ്രദായത്തിലാവും വിതരണം നടത്തുക. മദ്യവുമായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോള്‍ ഉപഭോക്താവ് ഈ ഒടിപി നല്‍കണം.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാണ് ഹോം ഡെലിവറി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. മദ്യം വാങ്ങേണ്ടവര്‍ എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ടോക്കണ്‍ എടുക്കണം. ടോക്കണ്‍ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വാട്‌സാപ്പിലൂടെയോ കടയില്‍ വിളിച്ചോ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കണം. തുടര്‍ന്ന് സ്ഥാപനം പാസ് എടുത്തു വേണം മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഗ്രൂപ്പായ നാസ്‌പേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡാണ് സ്വിഗ്ഗിയുടെ പിന്നില്‍. ചൈനീസ് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വമ്പന്മാരായ ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹസ്ഥാപനമായ ആന്റ് ഫിനാന്‍ഷ്യലാണ് സൊമാറ്റോയുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപകര്‍.

