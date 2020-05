ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഐസിഎസ്ഇ, ഐഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ തീയതി പുറത്ത്. ഐസിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ രണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടുവരെയാകും നടത്തുക. ഐഎസ്‌സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ 14 വരെയും നടത്തും.

English Summary: ICSE Class 10 & ISC Class 12 Exam Timetable Out; Rescheduled Between July 1 And July 14