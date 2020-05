തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ആയിരത്തോളം മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു; കനത്ത പ്രതിഷേധം

ആലപ്പുഴ ∙ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമുള്ള ആയിരത്തോളം കാറ്റാടി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞു. പൊഴിയുടെ വീതി കൂട്ടി ജലമൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടിയാണെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുമ്പോൾ, അതിന്റെ മറവിൽ മണൽ ഖനനത്തിനുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. പാലത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗതാഗതം പൂർണമായി തടഞ്ഞതിനെതുടർന്ന്. ഇരുവശത്തും നാട്ടുകാരും തടിച്ചു കൂടി. തുടർന്ന് പോലീസ് കാവലിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കുകയാണ്. സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അഴിമുഖത്തേക്കുള്ള റോഡുകൾ അടച്ചു.

സമാനമായ നീക്കം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പു കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, ബിജെപി, ധീവരസഭ തുടങ്ങിയവ ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്പിൽവേയിൽനിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നും മരങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കി മണലും നീക്കം ചെയ്താലേ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകൂ എന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ വാദം. അതേസമയം, ഈ നീക്കം കാർഷിക മേഖലയെ അടക്കം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത്.

English Summary: Protest against cutting of trees at Thottappally