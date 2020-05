മസ്‌കത്ത്∙ മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒമാനില്‍ ഞായറാഴ്ച ചെറിയ പെരുന്നാളായിരിക്കുമെന്ന് ഔഖാഫ് മതകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതര ജിസിസി രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ഞായറാഴ്ചയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാള്‍. കൊവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പെരുന്നാള്‍ നിസ്‌കാരത്തിനും ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും ഒമാനില്‍ വിലക്കുണ്ട്.

