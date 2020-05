വിദേശത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത് 149 മലയാളികൾ; കൂടുതൽ മരണം യുഎഇയിലും യുഎസിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വിദേശത്ത് മരിച്ചത് 149 മലയാളികൾ. മാർച്ച് 31 മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള നോർക്കയുടെ കണക്കാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് യുഎഇയിലാണ്. രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഇങ്ങനെ: യുഎസ് – 33, യുഎഇ - 70, ബ്രിട്ടൻ–12, സൗദി അറേബ്യ - 12, കുവൈറ്റ് – 17, ഒമാൻ - 2, ജർമനി - 1, അയർലൻഡ്– 1. ഒരാളുടെ ജില്ലയും മരിച്ച സ്ഥലവും ശേഖരിക്കാനായിട്ടില്ല.

4 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. തൃശൂർ, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായിരുന്നു മരണം.

യുഎസിൽ മരിച്ചവർ (ജില്ല തിരിച്ച്)

∙ പത്തനംതിട്ട–10

∙ എറണാകുളം–3

∙ കോട്ടയം–8

∙ കൊല്ലം–3

∙ ആലപ്പുഴ–2

∙ തിരുവനന്തപുരം–1

∙ തൃശൂർ–2

∙ കോഴിക്കോട്–1

∙ ഇടുക്കി–1

∙ ജില്ല വ്യക്തമല്ല – 2

യുഎഇ

∙ തൃശൂർ–14

∙ കണ്ണൂർ–5

∙ കോട്ടയം–2

∙ മലപ്പുറം–12

∙ കൊല്ലം–3

∙ പാലക്കാട്–2

∙ പത്തനംതിട്ട–6

∙ കാസർകോട്–4

∙ കോഴിക്കോട്–4

∙ എറണാകുളം–5

∙ ആലപ്പുഴ–7

∙ തിരുവനന്തപുരം–6

ബ്രിട്ടൻ

∙ കോട്ടയം–6

∙ മലപ്പുറം–1

∙ കൊല്ലം–1

∙ കണ്ണൂർ–1

∙ എറണാകുളം–1

∙ പത്തനംതിട്ട–1

∙ കോഴിക്കോട്–1

സൗദി അറേബ്യ

∙ കണ്ണൂർ–2

∙ മലപ്പുറം–3

∙ കൊല്ലം–3

∙ ആലപ്പുഴ–1

∙ തൃശൂർ–2

∙ ജില്ല വ്യക്തമല്ല–1

കുവൈത്ത്

∙ തിരുവനന്തപുരം–2

∙ പത്തനംതിട്ട–2

∙ തൃശൂർ–1

∙ കോഴിക്കോട്–3

∙ കൊല്ലം–2

∙ മലപ്പുറം–2

∙ കണ്ണൂർ–3

∙ പാലക്കാട്–1

∙ കാസർകോട്–1

ഒമാൻ

∙ എറണാകുളം–1

∙ കോട്ടയം–1

ജർമനി

∙ കോട്ടയം–1

അയർലൻഡ്

∙ കോട്ടയം–1

ഒരാളുടെ ജില്ലയും മരിച്ച സ്ഥലവും ശേഖരിക്കാനായിട്ടില്ല

