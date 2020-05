പാലക്കാട്∙ നാഗലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ക്രഷറിൽ നിർമാണത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു ഒരു തൊഴിലാളി മരിച്ചു. 4 പേർക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പല്ലുക്കൽ വിൽ‌സൺ (57) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ 10 നായിരുന്നു അപകടം. മേൽക്കൂരയുടെ വാർപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ തകർന്നു വീണപ്പോൾ അടിയിൽപെടുകയായിരുന്നു.

English Summary : Worker died after ceiling falls on his head