'ഉത്രയെ കൊന്നിട്ടില്ല'; തെളിവെടുപ്പിനിടെ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് സൂരജ്; വിഡിയോ

കൊല്ലം∙ ഭാര്യയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് കൊന്നത് നിഷേധിച്ച് പ്രതി സൂരജ്. ഉത്രയുടെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പ്രതി കൃത്യം നിഷേധിച്ചത്. പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സൂരജ് ഉപയോഗിച്ച കുപ്പി നേരത്തേ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉത്രയുടെ വീടിനടുത്തെ ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് കുപ്പി കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് നിർണായകമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നത്.

സ്വത്ത് തിരികെ നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ് താൻ ഉത്രയെ വകവരുത്തിയതെന്ന് സൂരജ് പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളാണ് പ്രതി നിഷേധിച്ചത്



മേയ് 7ന് പുലർച്ചെയാണ് ഒരു വയസുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായ ഉത്ര അഞ്ചലിലെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 2ന് ഭർതൃവീട്ടിൽ വച്ചും പാമ്പ് കടിയേറ്റിരുന്നു. തുടർച്ചയായുള്ള പാമ്പ് കടിയിൽ സംശയം തോന്നി മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയോടെയാണ് കൊലപാതകമെന്നു തെളിഞ്ഞത്.

