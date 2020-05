തിരുവനന്തപുരം∙ യുഡിഎഫിലെ ചില ഘടകക്ഷികള്‍ എല്‍ഡിഎഫില്‍ എത്തുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. േകരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം മൂക്കും. അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പരിശോധിച്ചാകും പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു. ആരുടെ മുന്നിലും എല്‍ഡിഎഫ് വാതിലടച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തുടർഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും കോടിയേരി അവകാശപ്പെട്ടു. ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത്. ബിജെപി- കോൺഗ്രസ് അച്ചുതണ്ടിനെ തകർക്കാൻ എൽഡിഎഫിനാകുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇന്ന് ഭരണത്തിൽ നാലുവർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് സർക്കാർ അവസാന 12 മാസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

English Summary: Congress allies will merge with LDF says Kodiyeri Balakrishnan