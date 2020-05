ഒന്നരവയസുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പം ഉറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പിനെ ദേഹത്തിട്ടു; കൂടുതൽ തെളിവുകൾ

കൊല്ലം∙ ഒന്നരവയസുള്ള കുഞ്ഞ് ഉത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് കൊടും വിഷമുള്ള മൂർഖനെ സൂരജ് ഉത്രയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടു തവണയായി കുപ്പിയിലാക്കിയാണ് പാമ്പുകളെ സൂരജിന് പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ സുരേഷ് കൈമാറിയത്. കരിമൂർഖനെ സൂരജ് കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പി വീടിനടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. കേസിൽ പ്രധാനമായ തെളിവാണിതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നു. ഫൊറൻസിക് സംഘത്തിന് ഈ കുപ്പി കൈമാറും.



ഓരോ തവണയും 5000 രൂപ വീതം നൽകി. ആദ്യം നൽകിയത് അണലിയും രണ്ടാമത് മൂർഖനുമായിരുന്നു. ഉത്രയെ ഭർതൃവീട്ടിൽവച്ചു കടിച്ചത് അണലി ഇനത്തിലെ പാമ്പായിരുന്നു. വീടിനു പുറത്തായിരുന്നു സംഭവം. അന്ന് അദ്ഭുതകരമായാണ് അവർ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നത്. രണ്ടാമതു കടിച്ചത് മൂർഖനും. ഇതിനെ നാട്ടുകാർ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ തല്ലിക്കൊന്നിരുന്നു. സൂരജിന് പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ സുരേഷ് പാമ്പിനെ കൈമാറിയ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

