പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദിവ്യശക്തി; ‘മോദി ക്ഷേത്രം’ നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ബിജെപി എംഎൽഎ

ഡെറാഡൂൺ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രതിഷ്ഠയാക്കി ക്ഷേത്രം പണിയാനൊരുങ്ങി ബിജെപി എംഎൽഎ. അടുത്തിടെ ‘ശ്രീ മോദിജി കി ആരതി’ എന്ന പ്രാർഥന തുടങ്ങിയ ബിജെപി എംഎൽഎ ഗണേഷ് ജോഷിയാണ് ലോക്ഡൗൺ അവസാനിച്ച ശേഷം ‘മോദി ക്ഷേത്രം’ നിർമിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മുസ്സൂരി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍‍നിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് ഇദ്ദേഹം.



നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവ് മാത്രമല്ല, ഒരു ലോകനേതാവും കൂടിയായ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് എനിക്ക് അതിയായ ബഹുമാനമുണ്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസത്തിൽ 18 മണിക്കൂർ ജോലിചെയ്യുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ചില ദിവ്യശക്തികളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൂജാ മുറിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എം‌എൽ‌എ അവകാശപ്പെട്ടു. 1999 മുതൽ മോദിയുടെ ചിത്രം ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എം‌എൽ‌എ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will build ‘Modi temple’ with PM’s idol, says BJP MLA who launched ‘Modiji ki Aarti’