കൊച്ചി ∙ കാലടിയിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി നിർമിച്ച പള്ളിയുടെ മാതൃക തകർത്ത കേസിൽ മൂന്നുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. രാഷ്ട്രീയ ബജ്‌റങ്ദൾ പ്രവർത്തകരായ കെ.ആർ. രാഹുൽ, എൻ.എം. ഗോകുൽ, സന്ദീപ്‌ കുമാർ എന്നുവരെയാണ് പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. എല്ലാവരും പെരുമ്പാവൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ളവരാണ്.

രണ്ടുപേർ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്നും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ടൊവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന മിന്നൽ മുരളിയെന്ന സിനിമയ്ക്കായി കാലടി ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് പള്ളിയുടെ മാതൃകയിൽ പണിത സെറ്റ്, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രതികൾ തകർത്തത്. മതസ്പർധ വളർത്തും വിധം പെരുമാറി എന്നതടക്കം വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Attack Against Film Set: Three More Arrest