ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ വയോധികയായ മാതാവിന്റെ അവസാനകാലത്ത് അവർക്കൊപ്പം ചെലവിടാൻ ദുബായിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ യുവാവിന് പക്ഷേ, അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അവർക്കൊപ്പമെത്താനായില്ല. കോവിഡ്–19 മൂലമുള്ള ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് യാത്ര വൈകുകയും ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു റാംപുരിൽനിന്നുള്ള ആമിർ ഖാന്(30). ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപ് ആമിറിന്റെ മാതാവ് ശനിയാഴ്ച മരിച്ചു. മാതാവിന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇയാൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.

ആറു വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപാണ് ആമിർ ദുബായിലേക്കു പോയത്. അവിടെ പ്രൊഡക്‌ഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ആയി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ. മേയ് 13നാണ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നതെന്ന് ആമിർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

മാതാവിന്റെ സംസ്കാരം ഞായറാഴ്ച നടത്തി. അതിനിടയിലാണ് സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണം, ഗുരുതര രോഗം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീൻ മതിയെന്ന നിർദേശം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ആമിറിന് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കാൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് മാതാവിന് ലിവർ സിറോസിസ് ആണെന്നു വ്യക്തമായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് മാർച്ചിൽ ആമിർ നാട്ടിലെത്താനിരിക്കെയാണ് ലോക്ഡൗൺ വരുന്നത്.

English Summary: Son Arrived In India To Meet Mother, She Died While He Was In Quarantine