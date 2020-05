നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനം: വിദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ്–19 ലോക്ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ മർക്കസിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തെ അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ കേസിൽ വിദേശ തീർഥാടകരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് പൊലീസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് രോഗം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നു പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടും മർക്കസ് സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ 916 വിദേശികളെ സ്ഥാപന ക്വാറന്റീനിൽനിന്നു വിട്ടയയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വന്ന ഹർജിയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനോടും ഡൽഹി സർക്കാരിനോടും ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. 916 വിദേശികളിൽ 20 പേരാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിചാരണക്കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഡൽഹി സർക്കാർ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ (ക്രിമിനൽ) രാഹുൽ മെഹ്റയും അഭിഭാഷകൻ ചൈതന്യ ഗോസായിനും പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ വൈറസ് വ്യാപനം അനിയന്ത്രിതമാകുമെന്ന് മർക്കസ് മാനേജ്മെന്റിനെയും മേധാവി മൗലാന മുഹമ്മദ് സൗദിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവിടെയുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ ഏജൻസികളെയോ അറിയിക്കാൻ മർക്കസ് അധികൃതർ തുനിഞ്ഞില്ല.

വിഷയത്തിൽ അവർ മനഃപൂർവം വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും മൗലാന മുഹമ്മദ് സൗദിന് നോട്ടിസുകൾ അയച്ചിരുന്നെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അവഗണിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. മാർച്ച് 26നും 30നും ഇടയിൽ സ്ഥലം എസ്ഡിഎം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുൾപ്പെടെ 1300ൽപ്പരം തീർഥാടകർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാതെയുമാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് – ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Haven't arrested anyone in case against Tablighi Jamaat members, Delhi Police tells HC