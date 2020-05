ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രേം കെ. നായരെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നൈജറിൽ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസ്സഡറായി നിയമിച്ചു. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യമാണ് നൈജർ. പ്രേം കെ. നായർ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻ തൊട്ടയിൽ കൗൺസൽ ജനറലാണ്.



English Summary: Prem K. Nair has been appointed as the next Ambassador of India to the Republic of Niger