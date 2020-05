കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല; ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞുമായി ഭർതൃമാതാവ് കടന്നെന്ന് പരാതി

കൊല്ലം∙ അഞ്ചലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഉത്രയുടെ മകനെ ഉത്രയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറാന്‍ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ ഭർത്താവും കേസിൽ ഒന്നാംപ്രതിയുമായ സൂരജിന്റെ കുടുംബം. കുട്ടിയെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഉത്രയുടെ അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും എത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ വിട്ടുനൽകാൻ ഉത്രയുടെ കുടുംബം തയാറായില്ല. പൊലീസ് സൂരജിന്റെ വീട്ടിലും ബന്ധുവീട്ടിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. സൂരജിന്റെ അമ്മ കുട്ടിയെ എറണാകുളത്തേക്കു കൊണ്ടു പോയെന്നു കുടുംബം പറഞ്ഞു.



തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉത്രയുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവ് ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഉത്രയുടെ പിതാവ് അഞ്ചൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഉത്തരവ് കൈമാറി. കുഞ്ഞിനെ തിരക്കി െപാലീസ് സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് കുട്ടിയെ അഞ്ചൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് പൊലീസ് മടങ്ങി. കാണാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിയെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം കേസിൽ ഭര്‍ത്താവ് സൂരജിനെയും കൂട്ടുപ്രതി സുരേഷിനെയും ജയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ത്രീധന പീഡനത്തിനെതിരെ സൂരജിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടത്തു.

