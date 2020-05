ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ മരണം നേരത്തേയാക്കും?; ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ കോവിഡ്–19ന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് മലേറിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (‍ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) നിർദേശം. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്റെ ഉപയോഗം പലരുടെയും അന്ത്യം അടുപ്പിക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദി ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിർച്വൽ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് ഘെബ്രെയെസുസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ആർത്രൈറ്റിസ് ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മരുന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിക്കാറുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ പല രാജ്യങ്ങളും മരുന്നു വലിയ തോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. ബ്രസീലിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മരുന്നും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ബ്രസീൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

ഈ രണ്ട് മരുന്നുകൾക്കും പാർശ്വ ഫലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ലാൻസെറ്റിന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. കോവിഡ്–19 രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ഈ മരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, മലേറിയ ഉള്ളവർക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ടെഡ്രോസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: WHO Stops Trial Of Anti-Malarial Drug For COVID-19 Over Safety Concerns