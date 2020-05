12 ദിവസം, പരിശോധിച്ചത് 7 ദശലക്ഷം പേരെ; വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വുഹാൻ

ബെയ്ജിങ്∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽ 12 ദിവസത്തിനിടെ ഏഴു ദശലക്ഷത്തോളം പേരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കോവിഡ്–19ന്റെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയത്.

ആകെയുള്ളവരിൽ 6.68 ദശലക്ഷം പേരെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി. ഇവരിൽ 206 പേർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോ ദിവസത്തെയും കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തി വിദേശമാധ്യമമായ ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വൈറസിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ഭാഗമെന്ന സംശയം അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പൊടുന്നതെ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് മേഖല അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. 100 ദശലക്ഷത്തോളം പേരെ ലോക്ഡൗണിലാക്കേണ്ടിയും വന്നു.

76 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണിനുശേഷം ഏപ്രിലിലാണ് വുഹാൻ വീണ്ടും തുറന്നുകൊടുത്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ചിലരിൽ കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ മേയ് 12നാണ് വുഹാനിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചത്.

English Summary: Wuhan Tests Millions in 12 Days as China Fears Second Virus Wave