സാമൂഹിക അകലം വേണ്ട, വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വൈറസ് പടരില്ല: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ വൈറസുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അണുക്കൾ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പടരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് യുഎസ് വിദഗ്ധർ. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മധ്യസീറ്റ് ഒഴിച്ചിടണമെന്ന് തങ്ങളുടെ കോവിഡ് നിർദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് യുഎസിലെ ആഭ്യന്തര വ്യോമഗതാഗതം 90 ശതമാനത്തോളം നിലച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് യുഎസ് പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവർ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. വിമാനത്തിൽ വായു ശുദ്ധീകരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവയിൽ അണുക്കൾ പടരുന്നതിന് സാധ്യതയില്ലെന്നും വിമാനയാത്രക്കാർക്കായുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളിൽ യുഎസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹിക അകലത്തിനുപകരം ഒരു കൂട്ടം സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് പൈലറ്റിനും ജീവനക്കാർക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം മുൻനിർത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

വൈറസ് പടരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, കഴിയുന്നതും വിമാനയാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നുണ്ട്. യാത്രികർക്ക് സുരക്ഷാ ലൈനിലും വിമാനത്താവള ടെർമിനലുകളിലും അടക്കം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നതിനാൽ യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണു നല്ലത്.

ആളുകൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മണിക്കൂറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരാളിന്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഇത് രോഗബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മുൻപ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞിരുന്നു.



