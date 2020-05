ബെംഗളൂരു ∙ കര്‍ണാടകയില്‍ ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി യെഡിയൂരപ്പ സര്‍ക്കാര്‍. ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെഡിയൂരപ്പ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തെഴുതി. നിരവധി അനുമതികള്‍ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ജൂണ്‍ 1 ന് ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി മാര്‍ച്ച് അവസാനം മുതല്‍ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുഗതാഗതം, കടകള്‍, മദ്യശാലകള്‍, ഗതാഗതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചെങ്കിലും ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയിലാണു നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവു നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകാത്തത്. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ജൂണില്‍ തുറക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി കോട്ട ശ്രീനിവാസ് പൂജാരിയും പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Karnataka Asks PM Modi To Allow Reopening Of Religious Places From June 1