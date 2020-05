പീഡന ശ്രമത്തിനിടെ 9 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു; പതിനാലുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ∙ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ പീഡന ശ്രമത്തിനിടെ 9 വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അയൽവാസിയായ പതിനാലുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സ്‌കൂളിനു സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ തലയ്ക്കു പിന്നിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിലാണു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ മണപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീടു തിരുച്ചിറപ്പള്ളി മഹാത്മാഗാന്ധി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.



അയൽവാസിയായ പതിനാലുകാരനാണ് കുട്ടിയെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെന്നു നാട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. മൊഴിയിലെ വൈരുധ്യത്തിൽ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്നു കൗമാരക്കാരനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പെൺകുട്ടിയെ വീടിനു സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ കൃഷിയിടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി ചെറുത്തു നിന്നതോടെ കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചു ബോധംകെടുത്തി. സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നു കൗമാരക്കാരന്റെ രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതായും പ്രതിയെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്കു മാറ്റിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Teen held for attempting to sexually assault 9-yr-old girl in Tamil Nadu