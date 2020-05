വാഷിങ്ടൻ∙ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന്, ഈ ആഴ്ച ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ചൈനയുടെ നടപടികളിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.



‘ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ രസകരമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ്’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനാധിപത്യവും പൗരാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന സമരത്തിനു തീവ്രത കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ദേശസുരക്ഷാ നിയമത്തിനു രൂപം കൊടുക്കാൻ ചൈന തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇനിയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സമാനമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഇടയാകുമെന്ന് ചൈന ഭയപ്പെടുന്നു.

ചൈനീസ് നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്രത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് ചൈനീസ് നീക്കമെന്നും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയുടെ നീക്കം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും വേണ്ട സമയത്ത് ഉചിതമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

