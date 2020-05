മോദി 2.0: ഡിജിറ്റൽ റാലികളുമായി ബിജെപി; ഒരു മാസം നീളുന്ന പരിപാടി

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ വാർഷികം ഒരു മാസം നീളുന്ന പരിപാടികളുമായി ആഘോഷിക്കാൻ ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡിജിറ്റൽ റാലികൾ നടത്തുമെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ്–19 രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പൊതുജനത്തിനൊപ്പം പാർട്ടി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും 19 കോടി ഭക്ഷ്യ പായ്ക്കറ്റുകളാണ് പ്രവർത്തകർ വിതരണം ചെയ്തതെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു. രാജ്യമെങ്ങും 4 കോടിയിലധികം റേഷൻ പായ്ക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു.

കൊറോണയുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയിലും ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ 909 ജില്ലകളിലും ജനങ്ങളെ സേവിച്ചു. ഭക്ഷണം കൂടാതെ, 5 കോടിയിലധികം മാസ്കുകളും ഇവർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. പിഎം കെയേർസ് ഫണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു – വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ യാദവ് പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയും പോഷക സംഘടനകളും ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 500 ഡിജിറ്റൽ റാലികളാണ് നടത്തുക. ഈ അവസരത്തിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതുന്ന കത്ത് ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

