കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് കരച്ചിൽ; മണ്ണിനടിയിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ടനിലയിൽ ആൺകുഞ്ഞ്

ലക്നൗ∙ യുപിയിലെ സിദ്ധാർഥ്നഗർ ജില്ലയിൽ സൊനൗറ ഗ്രാമത്തിൽ നവജാത ശിശുവിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ടനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. തിരച്ചിലില്‍ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ആൺകുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഒരു കാല് മണ്ണിനു പുറത്തേക്കു നിൽക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞുചെന്നവർ കാണുന്നത്. ഉടൻതന്നെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്ത് അവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. കുറച്ച് മണ്ണ് വിഴുങ്ങിയതൊഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നു ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തി. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

‌ഗ്രാമത്തിൽ വീടു നിർമാണത്തിനെത്തിയ ആൾക്കാരാണ് കു‍ഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. തുടർന്നു നാട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചു തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഇതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയതായിരിക്കാമെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി കൃത്യമായ രീതിയിലല്ല മുറിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

