ഒടിപി സേവനദാതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും; 4 മണിക്കൂറിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഫെയർകോഡ്

കൊച്ചി∙ ഒടിപി തകരാർ ഉള്ളതിനാൽ ബവ് ക്യൂ ആപ്പിൽ നാളത്തേക്കുള്ള ബുക്കിങ് വൈകും. ഒടിപി സേവനദാതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ആപ് നിർമിച്ച ഫെയർകോഡ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ സേവനം നൽകുന്നത് ഒരു കമ്പനിയാണ്, അത് മൂന്നായി കൂട്ടും. അതുവരെ ബുക്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.



ഒടിപി സേവനദാതാക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിനു കാരണമെന്ന് ഫെയർകോഡ് കമ്പനി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ് ഒടിപി സേവനം നൽകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആപ് ഹാങ് ആവുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഒടിപി വരുന്നതിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാന കാരണം. ഒരു തവണ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾ ഒടിപിക്കായി വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ.



ഇങ്ങനെവരുമ്പോൾ ഒരാൾക്കു തന്നെ ഒന്നിലധികം ഒടിപി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഒടിപി കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകൂ. അതിനാൽ രണ്ടു കമ്പനികളെ കൂടി ഒടിപി സേവനത്തിനായി ഫെയർകോഡ് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം മൂന്നു കമ്പനികളുടെ ഒടിപി സേവനം ലഭ്യമാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഫെയർകോഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് സാധാരണ നിലയിൽ ആപ് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നത്. മാത്രമല്ല നിലവിൽ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നാളത്തേക്കുള്ള ബുക്കിങ് വൈകിയേക്കും. അതേസമയം, ബവ് ക്യൂ ആപ്പിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബവ്കോ എംഡി സ്പർജൻ കുമാർ അറിയിച്ചു.



English Summary : Faircode company on OTP generation and problems retlated to BEV Q App