കടലാസില്‍ മഷിപടരും പോലെ കോവിഡ്; 20 ദിവസം കഞ്ഞി മാത്രം, നാടണയാന്‍ ദുരിതയാത്ര

കൊല്ലത്തുനിന്ന് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് അഹമ്മദാബാദിലെത്തി ലോക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ ജോയിക്കുട്ടിക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നത് 70 നാള്‍ നീണ്ട ദുരിതജീവിതവും നാടണയാനുള്ള ദുരിതയാത്രയും. കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട ‌സ്വദേശി ജോയിക്കുട്ടി ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി മാർച്ച് 10നാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചത്. വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ നടത്താറുള്ള ഈ ബിസിനസ് ട്രിപ്പും പതിവു പോലെ നന്നായിക്കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടി.

പക്ഷേ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. നന‍ഞ്ഞ കടലാസിൽ വീണ മഷിത്തുള്ളി പോലെ കോവിഡ് ഗുജറാത്തിലും പതിയെ പടരുകയായിരുന്നു. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാത്ര മുടങ്ങിയ ജോയിക്കുട്ടി അവിടെക്കുടുങ്ങി. മതിയായ ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ തള്ളിനീക്കിയ 70 തോളം ദിവസങ്ങൾ... ഒടുവിൽ നാടണയാൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയപ്പോൾ അതിനെക്കാൾ ദുരിതം. രോഗഭീതിയും നിസ്സഹായതയും സങ്കടവുമൊക്കെക്കൊണ്ട് ദുഃസ്വപ്നം പോലെ തോന്നിയ ആ ദിവസങ്ങളുടെ ഓർമ ജോയിക്കുട്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:

20 ദിവസം കഞ്ഞിമാത്രം

എനിക്ക് റബ്ബർ മാറ്റ് ബിസിനസ്സാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് യാത്ര നടത്താറുണ്ട്. 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തും. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് 70 തോളം ദിവസമായി നീണ്ടു. മാർച്ച് 10 നാണ് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. മാർച്ച് 25 ന് തിരിച്ചുവരാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ മടങ്ങേണ്ടതിന്റെ തലേദിവസം മാർച്ച് 24 ന് സമ്പൂർണ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലുമാകാത്ത അവസ്ഥ. രണ്ടു സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ വേറൊരു മുറിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും. ഭക്ഷണത്തിനായി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരി മാത്രം.

കൈയിൽ കാശുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റില്ല. കടകളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടി. ആകെ തുറക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ മാത്രം. മരുന്നു വാങ്ങണമെങ്കിൽ പൊലീസിന്റെ അനുവാദം വേണം. കച്ചവടക്കാർക്കും കോവിഡ് പിടിപെട്ടതിനാൽ പച്ചക്കറി വിൽപനക്കാർ വരാതെയായി. കടിച്ചുകൂട്ടാൻ ഒരു മുളകുപോലും ഇല്ലാതെ വെറും കഞ്ഞി കുടിച്ച് 20 ദിവസം തള്ളി നീക്കി. പത്രത്തിനൊപ്പം പാൽ കൂടി വരുന്നതിനാൽ അതും കുടിച്ചു.

ഇതിനിടെ, കുടുങ്ങിയ വിവരം അറിയിച്ച് നാട്ടിലെ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. മലയാളി സംഘടനകളെയും വിവരം അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ കേരള സമാജം ഇടപെട്ട് അരിയും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു. രണ്ടാമതും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

ആശ്വാസം തോന്നിയ ട്രെയിൻ സർവീസ്, പക്ഷേ

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബറോഡയിൽ ചെന്നാണ് ട്രെയിൻ കയറിയത്. പൊതുഗതാഗതം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ കാറിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. മേയ് 24ന് രാത്രി 12ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അവിടെയുള്ള ആകെ കോവിഡ് പരിശോധന തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് മാത്രം. യാത്രക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും വീടെത്തിയാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയിൽ ട്രെയിനിൽ ചാടിക്കയറി.

സീറ്റു കണ്ടെത്താൻ പെടാപ്പാടുപെട്ടു. യാത്രക്കാരെക്കാൾ ലഗേജുകളും ബാഗുകളും കൊണ്ട് തിങ്ങിഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലഗേജ് വയ്ക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. കൈയിലുള്ള ബാഗ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലയിണയാക്കും. പകൽ കാൽ അതിനു പുറത്തുകയറ്റി ഇരിക്കും. സാമൂഹിക അകലം വാക്കുകളിൽ മാത്രം. ശുചിമുറിയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. വ‍ൃത്തിയില്ല, രൂക്ഷഗന്ധവും. ട്രെയിന്‍ വൃത്തിയാക്കാനും ആരുമില്ല. ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തുമെങ്കിലും ആരും വൃത്തിയാക്കാൻ വരാറില്ല. അടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കാര്യം സാധിച്ചത് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം. അത്രയ്ക്ക് ശോചനീയമായിരുന്നു സ്ഥിതി.

ഇതിനിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയത് ഒരു തവണ. പുലാവു പോലെ എന്തോ ഒന്ന്. അതുകണ്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ഒരു തവണ വെള്ളവും തന്നു. കൈയിൽ ചപ്പാത്തിയുണ്ടായിരുന്നാൽ അതുവച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പലരുടെയും കൈയിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർക്ക് ബിസ്കറ്റും വെള്ളവും മാത്രം. അതുമില്ലാത്ത എത്രയോ പേർ. പട്ടിണിയും ദാഹവും കൊണ്ടു വലയുമ്പോഴും നാട്ടിലെത്താമെന്ന ആശ്വാസമായിരുന്നു പലർക്കും.

അങ്ങനെ വീടെത്തി

മേയ് 26ന് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ട്രെയിനിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾത്തന്നെ പുതുജീവൻ വന്നതുപോലെ തോന്നി. പരിശോധനയും നടപടിക്രമങ്ങളുമെല്ലാം ചിട്ടയോടെയായിരുന്നു. പിന്നെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കൊല്ലത്തേക്ക്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാനടപടികൾ പാലിച്ചായിരുന്നു യാത്ര. സ്റ്റാൻഡിലിറങ്ങി ആംബുലൻസിൽ വീട്ടിലേക്ക്.

രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം വീട്ടിൽ. എല്ലാവരെയും കാണാനും മിണ്ടാനുമൊക്കെ കൊതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതടക്കി നേരേ പോയി ക്വാറന്റീനിലായി. ട്രെയിനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുമായി അകലം പാലിച്ചു. ഞാൻ കാരണം അവർക്കു രോഗം വരാൻ പാടില്ല. ഭാര്യ ഭക്ഷണം പുറത്തുവച്ചിട്ടു പോകും. ഞാനെടുത്തു കഴിക്കും. ഗുജറാത്തിലേതെന്ന പോലെ ഏകാന്തവാസംതന്നെ. പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ചുവരുകൾക്കപ്പുറത്തു കുടുംബമുണ്ടെന്ന ആശ്വാസവും.

ഇവിടെയിങ്ങനെയിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ മെച്ചം മനസ്സിലായത്. കാര്യങ്ങൾ‌ കഴിയുന്നത്ര ഭംഗിയായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളവരെ അനുസരിച്ചാൽമാത്രം മതി.

