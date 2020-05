ആലപ്പുഴയിൽ 3 വർഷത്തിനിടെ 6 കലക്ടർമാർ; മന്ത്രിമാരുടെ തമ്മിലടിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ആലപ്പുഴ ∙ ജില്ലയിൽ കലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അടിക്കടിയുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടെ ആറുപേരാണു കലക്ടറേറ്റിന്റെ പടികയറിയിറങ്ങിയത്. ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാര്‍ക്കിടയിലെ തമ്മിലടിയാണു സ്ഥാന ചലനങ്ങള്‍ക്കു കാരണമെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. 2017 ല്‍ രണ്ടുപേരാണ് ആലപ്പുഴയില്‍ കലക്ടര്‍മാരായത്. ആദ്യം വീണ എൻ. മാധവനും പിന്നീട് ടി.വി.അനുപമയും. 2018ലും രണ്ടുപേരായിരുന്നു കലക്ടറുടെ കസേരയില്‍. അനുപമ മാറിയപ്പോള്‍ വയനാടന്‍ ചുരമിറങ്ങി എസ്.സുഹാസ് എത്തി.

ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുംമുന്‍പ് സുഹാസിന് എറണാകുളത്തേക്കു മാറ്റം. ആ വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കലക്ടര്‍ എത്തി, ഡോ. അദീല അബ്ദുല്ല. ജില്ല മുഴുവന്‍ കാണാന്‍ സമയം കിട്ടിയില്ല. 4 മാസം കൊണ്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മൂന്നാമതൊരു കലക്ടര്‍കൂടി എത്തി, എം.അഞ്ജന. ആറു മാസമാകുമ്പോഴേക്കും കോട്ടയത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറുന്നു. കലക്ടർമാർ അടിക്കടി മാറുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനു പ്രതിഷേധമുണ്ട്. നേരത്തെ ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍ ആയിരുന്ന എ.അലക്സാണ്ടറാണ് ആലപ്പുഴയുടെ പുതിയ കലക്ടര്‍.



