ചരിത്രമെഴുതാൻ സ്പേസ് എക്സ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം; അവസാന നിമിഷം ദൗത്യമാറ്റം

വാഷിങ്ടൻ∙ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിക്കാനൊരുങ്ങിയ സ്പേസ് എക്സിന്റെയും നാസയുടേയും ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവസാന നിമിഷം മങ്ങലേറ്റു. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം റഷ്യയുടെ സഹായമില്ലാതെ സ്വകാര്യവാഹനത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശനിലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം വില്ലനായത്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് അവസാന നിമിഷം വിക്ഷേപണം മാറ്റുകയായിരുന്നു.

യുഎസിന്റെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ സ്പേസ് എക്സ് നിർമിച്ച ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂൾ പേടകത്തിൽ നാസയുടെ ഗവേഷകരായ ഡഗ് ഹര്‍ലിയും ബോബ് ബെന്‍കൻ എന്നിവരെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൗത്യം. സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽകൻ 9 റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്നത്.



ഇന്ത്യൻ സമയം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടിന് കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ 39എ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂൾ പറന്നുയരേണ്ടിയിരുന്നത്. ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും അപ്പോളോ 11 യാത്രികരും ഇതേ സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് അവരുടെ ചരിത്രയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

എന്നാൽ ദൗത്യത്തിന് 20 മിനിറ്റ് മൂൻപു മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിമിന്നലിന്റെ സാധ്യതയും ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും ലോഗോകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത വെള്ള യൂണിഫോം ധരിച്ച് യുഎസ് പതാകയോടെ ബെൻകനും ഹർലിയും ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ലോഞ്ച് പാഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പിൻവലിക്കുകയും റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2011 ശേഷം യുഎസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിക്ഷേപണത്തിനായി ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ശനിയാഴ്ചത്തേക്കാണ് വിക്ഷേപണം മാറ്റിയതെന്നാണ് വിവരം. യുഎസിന്റെ ചരിത്ര നിമിഷത്തനു സാക്ഷ്യയാവാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോമൾഡ് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപും ഫ്ലോറിഡയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

അവസാനിക്കുക റഷ്യയുടെ ആധിപത്യം



2011 മുതൽ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലായിരുന്ന യുഎസ് ഗവേഷകർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് സ‍ഞ്ചാരികളെ അയക്കുന്നതിൽ റഷ്യയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഒൻപതു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമുള്ള ഈ സ്പേസ് എക്സ് ദൗത്യത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഒമ്പത് വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ നിന്ന് നാസയുടെ സഞ്ചാരികള്‍ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല, ഇതുവിജയിച്ചാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്ര സാധ്യമാക്കുക എന്ന ഖ്യാതിയും സ്പേസ് എക്സിന്റെ പേരിലാകും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ശ്രമം പോലും ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി നടത്തുന്നത്. നിലവിൽ റഷ്യയുടെ സോയുസ് റോക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ബഹിാകാശ യാത്രികരുടെ ആശ്രയം.



യുഎസ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂളിനെ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോളയോട് സമാനമെങ്കിലും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ചുകളെല്ലാം ടച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്റീരിയരിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്,.1981 മുതൽ 2011 വരെ യുഎസ് ഗവേഷകരെ ബഹിരാകശത്തിലെത്തിച്ച വലിയ ചിറകുകളുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ നിന്ന് രൂപത്തിൽ ഏറെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



