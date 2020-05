പട്ന∙ ബിഹാറില്‍നിന്നു കേരളത്തിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുമായി പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ അനുവദിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച (29) വൈകിട്ടാണ് ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുന്നത്. ബിഹാറിലെ പുര്‍ണിയയില്‍ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണു ട്രെയിന്‍. ബിഹാറില്‍ ആറു സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് – പുര്‍ണിയ, കതിഹാര്‍, ഖഗാരിയ, ബറൗനി, പട്ന, ഗയ. കേരളത്തില്‍ പാലക്കാട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പുകള്‍. തമിഴ്നാട്ടില്‍ തിരുപ്പൂരിലും ചെന്നൈയിലും സ്റ്റോപ്പുണ്ട്.

English Summary: Special train service allotted from Bihar to Kerala and Tamil Nadu