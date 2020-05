തിരുവനന്തപുരം∙ ജനാധിപത്യ-മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്‌ കനത്ത നഷ്‌ടമാണ് എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വേർപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ്‌ വീരേന്ദ്ര കുമാർ. അദ്ദേഹവുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യക്തിബന്ധമുണ്ട്‌. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



മാധ്യമരംഗത്തും അദ്ദേഹം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകി. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത നിലപാട്‌ മുറുകെ പിടിച്ചു. പ്രതിഭാശാലിയായ എഴുത്തുകാരനും മികച്ച പ്രഭാഷകനുമായിരുന്നു. ഏത്‌ പ്രശ്‌നവും ആഴത്തിൽ പഠിച്ച്‌ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നെന്നും പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സാഹിത്യ–സാമൂഹിക –സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ബഹുമുഖപ്രതിഭയാണ് വീരേന്ദ്ര കുമാറെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ എം. മുകുന്ദൻ അനുശോചിച്ചു. നാടിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു വലിയ നോതാവിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. താൻ വിശ്വസിച്ച ആശയങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ ഉറച്ചു നിന്ന നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയക്കാരനേക്കാളുപരി രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ള അറിയിച്ചു.

