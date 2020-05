ന്യൂഡൽഹിക്കു സമീപം ഭൂചലനം; ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയോടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിക്കു സമീപം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.6 രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലനമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽനിന്നു പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക്കിന് സമീപമാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് നാഷനൽ സെന്റർ ഫോര്‍ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.



രാത്രി 9.08 നാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. 3.3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ ചലനമാണ് സെക്കന്റുകളോളം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് 65 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് റോഹ്തക്.



English Summary: Delhi Earthquake: Strong Tremors For Many Seconds After 4.6 Magnitude Quake In Haryana