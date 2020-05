ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് 2019–20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് 3.1 ശതമാനം. 2019–20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 4.2 ശതമാനം. ഇത് 6.1 ശതമാനമാകും എന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയത്. 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു മാസത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒാഗസ്റ്റ് 31ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

English Summary: At 4.2%, GDP Growth In 2019-20 Sinks To 11-Year Low