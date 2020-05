ജമ്മു കശ്മീരിൽ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ വാൻപോറ പ്രദേശത്ത് ഭീകരർ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സൈന്യം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് നേരെ ഭീകരരൻ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

