ബെവ്ക്യൂ 'ആപ്പില്‍' തന്നെ; ക്യൂ ആര്‍ കോഡിന് പകരം സംവിധാനം

തിരുവനന്തപുരം∙ മദ്യക്കടകള്‍ക്കു മുന്നിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബവ് ക്യൂ ആപ്പിലെ സാങ്കേതികത്തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബവ്റിജസ് കോര്‍പറേഷന്‍ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് പരിശോധനയ്ക്കു പകരം സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ പട്ടിക ബവ്കോ ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു മദ്യക്കടകള്‍ക്ക് നല്‍കും.

ഇത് പരിശോധിച്ച് മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തയാളാണോ വാങ്ങാനെത്തിയതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്ക് ബവ് ക്യു ആപ്പ് നല്‍കുമ്പോള്‍ മദ്യക്കടകള്‍ക്ക് ക്യുആര്‍ കോഡ് വേരിഫിക്കേഷനുള്ള സ്കാനര്‍ ആപ് നല്‍കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് ഇതുവരെയും നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്കാനര്‍ ഒഴിവാക്കി പുതിയ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

English Summary : BEVCO introduces new method instead of qr code