ബിഹാറിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ റദ്ദാക്കി; തൊഴിലാളികള്‍ കുടുങ്ങി, പൊലീസ് ലാത്തി വീശി ഓടിച്ചു

പത്തനംതിട്ട∙ അവസാന നിമിഷം ട്രെയിൻ റദ്ദായതോടെ ബിഹാർ സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികൾ വഴിയാധാരമായി. ഇന്നു ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമെന്ന് അറിയിപ്പു ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു ജില്ലയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങളുമായി യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. ഇവരെ കൊണ്ടു പോകാൻ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തയാറായി.

ഇതിനിടെയാണ് ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കിയ വിവരം അറ‍ിഞ്ഞത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ തിരികെ ഡിപ്പോയിലേക്കു മടങ്ങി. താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ എവിടേക്കു പോകണമെന്ന് അറിയാതെ കുടുങ്ങി. ഒടുവിൽ പൊലീസെത്തി ലാത്തിചാർജ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഓടിച്ചു. മൊത്തം 1452 പേർക്കാണ് യാത്രയ്ക്കു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

