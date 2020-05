ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം യുഎസ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായുള്ള ബന്ധം യുഎസ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ വാര്‍ഷിക സഹായം മറ്റ് ആരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ചൈനയെ സഹായിക്കാന്‍ വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ചെന്നും ആരോപിച്ചാണ് നടപടി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം നിര്‍ത്തുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Trump Says US "Terminating" Relationship With World Health Organisation