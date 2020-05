ഹോങ്കോങ്∙ ‘ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്റെ ദയനീയമായ അവസാനം. ഇതാ ഹോങ്കോങ് ഒരു പിടി ചാരമാകാൻ പോകുന്നു. ഉണരുക, മരണം വരെ പോരാടുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനൊപ്പം മരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭീരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ കരുത്തനും പോരാളിയുമാണെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും. ഹോങ്കോങ്ങിനൊപ്പം നിൽക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു വഴികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കൊപ്പം മരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുക’. ഹോങ്കോങ്ങിലെ വിവാദ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന് ചൈനയുടെ പാർലമെന്റ് ആയ നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ടെൻഡിങ്ങായ ‘perish with your enemy’ (ശത്രുവിനൊപ്പം നശിക്കുക) എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ നിറഞ്ഞ പോരാട്ടവീര്യമുള്ള വരികൾ.

വലിയ വിവാദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഇടയാക്കില്ലെന്നു ഹോങ്കോങ്ങ് ഭരണകൂടം കരുതിയിരുന്ന ഒരു നിയമത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് 2019 ജൂൺ ആദ്യം ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ അപ്രീതിക്കു പാത്രമായ ഹോങ്കോങ്ങുകാരെ ചൈനയ്ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള നിയമം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത് ചൈനയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല പ്രകോപിച്ചത്. നിയമം പിൻവലിച്ചിട്ടും സമരം അവസാനിച്ചില്ല, ഗതി മാറി. ജനാധിപത്യവും പൗരാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം പ്രതിരോധത്തിലായി.



പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ പൊതുവേദികളില്‍ ചൈനീസ് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കപ്പെട്ട പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ കൂക്കിവിളിച്ചിരുന്നു. അതോടെ പുതിയ ദേശാ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന് ചൈന രൂപം കൊടുത്തു. ചൈനീസ് ദേശീയ ഗാനത്തോട് അനാദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് മൂന്നു വര്‍ഷംവരെ തടവും 6450 ഡോളര്‍ പിഴയും ലഭിക്കും .വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൊതു ചടങ്ങുകളിലും ചൈനീസ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാകും. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെയെല്ലാം ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തടവിലാക്കാം.



കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാന്‍ ഹോങ്കോങ് പൊലീസിനോടൊപ്പം ചൈനയുടെ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളെയും രംഗത്തിറക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് അവകാശം നൽകുന്ന ഈ നിയമം ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്രക്ഷോഭഗതിയെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നു ഹോങ്കോങിലെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കു വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടെന്നു തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആ വരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പ്രക്ഷോഭകാരികളിൽ പലരും സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു. ചിലർ ഒളിവിൽ പോയി. കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വത്തുവകകൾ വിറ്റ് അന്യനാടുകളിലേക്കു പലായാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങൾ.



പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുദ്രവാക്യമായ ‘അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ’ ആംഗ്യത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്ന യുവതി

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹങ്ങൾക്കും പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും കനത്ത ആഘാതമായ പുതിയ സുരക്ഷാനിയമത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഹോങ്കോങ്ങിന് സ്വയംഭരണപദവി നഷ്ടമായെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവന ഹോങ്കോങ്ങിനു നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി യുഎസ് എടുത്തുകളഞ്ഞേക്കുമെന്ന് സൂചനയായതോടെ അസാധാരണമായ ആശയക്കുഴപ്പം പ്രക്ഷോഭകാരികളിലും ജനങ്ങളിലും ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



‘‘ദേശ സുരക്ഷാ നിയമത്തിനു അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതു ആകെയുണ്ടായിരുന്ന നിക്ഷേപം യുഎസ് ഡോളറായി മാറ്റുകയെന്നായിരുന്നു. ചൈനീസ്, ഹോങ്കോങ് ഷെയറുകൾ വിറ്റ് യുഎസ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങി’’ – മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവായ എൽസ ലീ (48) പറയുന്നു. കുടിയേറ്റത്തിനു നിയമനടപടികൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹോങ്കോങ്ങിന് സ്വയംഭരണപദവി നഷ്ടമായെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവന കൂടുതൽ നിരാശയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹോങ്കോങ് ചാരമാകാൻ പോകുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയുടെ നഷ്ടം ശതകോടികളുടെ വ്യാപാര ഇടപാടിൽ കുറവുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചൈനയും നശിക്കും– ആഗോള വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ നിലയിൽ മാറ്റമുകുന്നത് ചൈനയെ സാരമായി ബാധിക്കും– എൽസ പറയുന്നു.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്

കുടിയേറ്റവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ഹോങ്കോങുകാർ ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞത്. ചൈനയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെ കരുവാക്കുന്നതാണ് യുഎസ് നീക്കമെങ്കിലും ഈ നിർണായ നീക്കം ചൈനയുടെ അടിവേര് ഇളക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരുമിച്ച് നശിക്കാൻ സന്തോഷമേയുള്ളു– പ്രക്ഷോഭകാരികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ചൈനയോടൊപ്പം തുടരുക എന്നത് ഞങ്ങള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണ്. വേർപാട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആകുന്നുവോ അത്രയും വേദന കുറയും.

വിവാദ സുരക്ഷാ നിയമം നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ മേയ് 24 ഞായറാഴ്ച ഹോങ്കോങ്ങുകാര്‍ തെരുവിലിറങ്ങി. ഹോങ്കോങ്ങിലെ വിവാദ സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കുക, പൊലീസ് അതിക്രമം അന്വേഷിക്കുക, അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ പ്രക്ഷോഭകാരികളെയും മോചിപ്പിക്കുക. പ്രക്ഷോഭകാരികളെ കലാപകാരികൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. മുഖ്യഭരണാധികാരി (ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്) കാരി ലാമിനെ പുറത്താക്കുക എന്നീ 5 ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്.

മാസ്ക് ധരിച്ച്, ചൈനാ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ബാനറുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ പെപ്പര്‍ സ്പ്രേയും കണ്ണീര്‍ വാതകവും ജലപീരങ്കിയുമായി കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹോങ്കോങ് പൊലീസ്. ദേശ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലെ സമരരീതി തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടി വരുമെന്നു പ്രക്ഷോഭകാരികളും തിരിച്ചറിയുന്നു.

പ്രക്ഷോഭകാരികളെ നേരിടുന്ന ഹോങ്കോങ് പൊലീസ്

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹങ്ങൾക്കും പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും കനത്ത ആഘാതമാകും പുതിയ സുരക്ഷാനിയമം എന്നു നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു. ആഗോള വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ നിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കും. ജനാധിപത്യത്തിനും കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിനുമായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ യുഎസും ചൈനയും യുഎന്നിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. വിവാദ നിയമം ചർച്ചചെയ്യാൻ രക്ഷാസമിതി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന യുഎസ് ആവശ്യത്തെ ചൈന ശക്തമായി എതിർത്തു. ചൈനയെ പിന്തുണച്ച റഷ്യ യുഎസ് ആവശ്യം ന്യായമല്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.



വ്യാപാരബന്ധവും കോവിഡും മോശമാക്കിയ യുഎസ്–ചൈന ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. 1300ലേറെ യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫിസുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ജപ്പാനും പൂതിയ നിയമത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു. പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും പ്രതിഷേധക്കാർ സുരക്ഷാസേനയുമായി സംഘർഷത്തിലായി.



ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയായിരുന്ന ഹോങ്കോങ് 1997ലാണ് ചൈനയ്ക്കു തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. വീണ്ടും ചൈനയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി അവിടെയുള്ളത് ചൈനയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇതിനെ ചൈനീസ് നേതാക്കൾ ‘ഒരു ചൈന, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിലും നിയമവാഴ്ചയിലും സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ആ രീതിയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടവും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ്‌ സമരക്കാരുടെ ആരോപണം.

