ആഗോള തലപ്പത്ത് ഇന്ത്യ; ആറാം വർഷം മോദി സർക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടും നേട്ടങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ മുഖ്യനേട്ടങ്ങളായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതു പ്രധാനമായും നാലു കാര്യങ്ങൾ. ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കൽ, അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര വിഷയത്തിന്റെ തീർപ്പ്, മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമം, പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതി എന്നിവയാണ് ആ നാലു കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കു സാധിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിലയിരുത്തുന്നു.

‘2019ൽ ജനം ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കു മാത്രമല്ല വോട്ട് ചെയ്തത്, ഇന്ത്യയെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാനും ആഗോള നേതാവായി മാറ്റാനുമാണ്.’– വാർഷികത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കെഴുതിയ തുറന്ന കത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു. ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണു കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതു ദേശീയ ഐക്യവും ഉദ്ഗ്രഥനവും പോഷിപ്പിച്ചു. രാമക്ഷേത്ര വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഏകകണ്ഠമായി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി, നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തു തുടർന്നിരുന്ന തർക്കത്തിന്റെ അവസാനമായി, മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുകയും മൂന്നു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യയുടെ അനുകമ്പയുടെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സിന്റെയും അടയാളമായെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുസ്‍ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മൂന്ന് അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്‍ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതാണ് നിയമ ഭേദഗതി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു നിയമം കാരണമായി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നിരവധി സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരപരമ്പരകളൊരുക്കി.

ഏറെക്കാലമായി നടപ്പാകാതെ ഇരുന്നിരുന്ന ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് പദവി രൂപീകരിക്കുകയും നിയമനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവർ, കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ എന്നിവരുടെ ശാക്തീകരണമാണ് മുഖ്യ പരിഗണന. പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിലൂടെ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 72,000 കോടിയിലേറെ രൂപ 9.50 കോടി കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലായി നിക്ഷേപിച്ചു- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനെ രാജ്യം ഫലപ്രദമായി നേരിടുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറെയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ നാം അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വൈറസ് വലയം ചെയ്തത്. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത്, ഒരാൾക്കുപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തീർച്ചയായും അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. തൊഴിലാളികൾ, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖകളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ തൊഴിലാളികൾ, കരകൗശലവിദഗ്ദ്ധർ, സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുനടന്ന് വിൽക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഇക്കാലത്ത് കടന്നുപോകുന്നത്.

അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കേണ്ടത് ഇന്നിന്റെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശേഷികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നമ്മുടേതായ വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ. അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉളളൂ; ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യ. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാനു വേണ്ടി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഈ ദിശയിലുള്ള പ്രധാന കാൽവയ്പാണ്. കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും സംരംഭകർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

