ലോക്ഡൗൺ: യുപിയിൽ 50 കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; വിമർശനവുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ലക്നൗ∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട 50 കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കിഴക്കൻ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഭാനു പ്രകാശ് ഗുപ്തയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യവ്യാപമായി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു. ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.



ഷാജഹാൻപുർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഗുപ്ത ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. നാലു മക്കളും ഭാര്യയും രോഗിയായ അമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഗുപ്തയുടെ കുടുംബം. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ ഇയാൾ തൊഴിൽരഹിതനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പണം തീർന്നുപോയിരുന്നു. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നുള്ള അരിയും ഗോതമ്പും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, പാൽ തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ തന്റെ പക്കൽ പണമില്ലെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്. തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സഹായിച്ചില്ലെന്നും ഗുപ്ത ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കുടുംബത്തിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ശൈലേന്ദ്ര കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഈ മാസം അദ്ദേഹത്തിന് ധാന്യം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി ശൈലേന്ദ്ര കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഭാനു പ്രകാശ് ഗുപ്തയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ‘നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ യുപിയിലെ ഭാനു ഗുപ്ത ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നഷ്ടമായി. തനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ചികിത്സ തേടേണ്ടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് റേഷൻ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു ആത്മഹത്യാകുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. ഒരു വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന കത്ത് പോലെ ഈ കത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരില്ല. പക്ഷേ ഇത് വായിക്കുക’– പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

